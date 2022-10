Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria dell’Inter con la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Credo che abbiamo fatto un’ottima partita, soprattutto a livello di cattiveria e personalità. Loro sono una squadra fisica, che venivano addosso. Quando loro hanno attaccato ci siamo difesi bene, ma dovevamo chiuderla prima».

GRUPPO – «Ci siamo detti le cose in faccia, abbiamo fatto una riunione troppo importante. Tutti hanno parlato, tutti hanno detto la loro, l’Inter doveva ripartire e anche ora in classifica abbiamo tanto da recuperare».

L’IMPRESSIONE CHE GIOCHI MEGLIO CON LUKAKU MA SEGNI DI PIU’ CON DZEKO – «Beh, quando ho giocato con Lukaku li tirava lui i rigori… Io ogni giorno cerco di migliorare, anche in base ai compagni con cui gioco. Edin fa tantissimo lavoro, io cerco ogni giorno di dare il meglio e rubare il meglio dai compagni che ho affianco».

MESSI – «Sicuramente, stiamo parlando del miglior giocatore al mondo. Per me è stato importantissimo averlo in nazionale e giocare con lui, sono quei giocatori che non sai mai cosa possano fare».

MILITO IN TRIBUNA – «Ci sentiamo spesso con lui, è stato importante per me sia all’inizio col Racing che quando sono arrivato all’Inter. Mi ha parlato tanto di questo club, è una persona che mi ha dato fiducia da quando sono salito in prima squadra col Racing, lo ringrazio sempre tanto e in questi giorni andremo a cena».

INFORTUNIO GONZALES – «Mi è dispiaciuto, ha sentito indurirsi dietro, spero possa rientrare perché per la Nazionale è un giocatore importante».

