Il portiere vice Sommer scalpita e con molti match ravvicinati potrebbe essere arrivato davvero il suo momento. Tra Empoli e Venezia il turnover, e qualche incertezza dello svizzero, potrebbero finalmente premiarlo. L’acquisto più costoso dell’estate nerazzurra potrebbe finalmente fare il suo debutto. Josep Martinez, il portiere spagnolo acquistato dall’Inter per un importo complessivo che potrebbe arrivare a 15 milioni di euro, inclusi i bonus, è rimasto finora in panchina, osservando il titolare Yann Sommer dominare l’area tra i pali in tutte le competizioni. Tuttavia, segnali recenti suggeriscono che per Martinez potrebbe essere vicino il momento di scendere in campo. Il contesto attuale Martinez è stato prelevato dal Genoa durante l’ultima sessione di mercato, con l’intenzione che diventasse il vice di Sommer. Fino ad oggi, però, il portiere svizzero ha mantenuto una presenza costante, giocando ogni minuto delle dodici partite ufficiali che l’Inter ha disputato finora, sia in campionato che in […]

