I nerazzurri giocano diversamente rispetto alla passata stagione: cambiare è fondamentale ma al momento le cose non vanno benissimo. Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, conclusosi con un rocambolesco 4-4, ha scatenato una serie di riflessioni sullo stato attuale e le prospettive future dei nerazzurri. D a una parte abbiamo una Juventus elogiata per i suoi pregi emergenti, dall’altra, l’Inter appare alle prese con problemi strutturali che minano le sue prestazioni. Il Giornale pone l’accento sugli aspetti che potrebbero definire il cammino del club in questa stagione. Le difficoltà difensive Una delle statistiche più indicative del recente rendimento dei nerazzurri è il numero di goal subiti: 13 reti incassate nelle prime 9 giornate di campionato, un campanello d’allarme che suona con insistenza nei corridoi di San Siro. L’analisi L’Inter sta cambiando modo di giocare: Inzaghi, soprattutto nella sfida alla Juventus, ha cercato di dominare la gara attraverso un pressing […]

Leggi l’articolo completo L’Inter è più audace tatticamente ma questo porta rischi per un motivo ben preciso, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG