I nerazzurri non possono permettersi di perdere ulteriore terreno considerata anche la vittoria del Napoli di ieri. L’Empoli si prepara ad accogliere l’Inter in una sfida che si preannuncia emozionante. Mentre sul campo si combatte per precisi obiettivi di classifica, fuori dal rettangolo verde gli allenatori affrontano problemi di formazione dovuti a infortuni che potrebbero condizionare le scelte tattiche. Le scelte dei padroni di Casa D’Aversa conferma in porta il sorprendente Vásquez (di proprietà del Milan), mentre la in attacco Solbakken dovrebbe affiancare Colombo (anch’egli in prestito dai rossoneri). In attacco mancherà Sebastiano Esposito: lo stabiese, attualmente infortunato, è in prestito con diritto di riscatto dall’Inter. La formazione degli azzurri dovrebbe essere un 3-5-2, dove l’equilibrio e la copertura delle fasce saranno cruciali per contrastare il gioco offensivo degli avversari. Sfide e strategie dell’Inter Dall’altra parte, l’Inter di Simone Inzaghi deve nuovamente fare i conti con l’assenza di elementi chiave […]

