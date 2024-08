La prossima estate ci sarà la prima vera campagna acquisti targata Oaktree: in molti potrebbero lasciare Milano.

L’Inter si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione annunciata che promette di cambiare il volto della squadra nei prossimi anni. Il Corriere dello Sport delinea il chiaro intento da parte della nuova proprietà di puntare su un radicale ringiovanimento dell’organico.

La strategia della nuova proprietà

Da quando Oaktree è diventato il nuovo proprietario dell’Inter, si è assistito a una svolta nelle politiche di mercato del club. La necessità di rinnovare la rosa con elementi più giovani era già nell’aria da tempo, ma le restrizioni finanziarie della precedente gestione avevano rallentato questo processo. Ora, sotto la guida di Oaktree, si apre una nuova fase con l’impegno a investire sui giovani talenti. Questa scelta non riguarda soltanto una strategia di risparmio economico ma mira a creare valore a lungo termine per il club.

Stefan De Vrij

Gli acquisti mirati e le cessioni

Nel corso dell’ultima sessione di mercato, l’Inter ha già dato segnali in questa direzione con l’acquisto di Palacios, difensore di 21 anni, per cui il club ha speso 6,5 milioni più 4,5 di bonus, dimostrando di non voler risparmiare quando si tratta di investire sul futuro. Contestualmente si segue una strategia di sfoltimento dell’organico, con attenzione particolare ai giocatori in scadenza di contratto come Arnautovic, che lascerà il club al termine della stagione, e altri calciatori la cui permanenza sarà valutata attentamente in funzione delle esigenze tecniche e economiche del club.

Il futuro degli anziani e la valorizzazione dei giovani

Nel panorama di questa rivoluzione, l’Inter si trova a dover gestire anche la situazione dei giocatori più esperti, alcuni dei quali vicini alla scadenza del contratto. Elementi come De Vrij, Acerbi e Mkhitaryan, nonostante l’età avanzata, potrebbero ancora apportare valore alla squadra, seppur in una prospettiva di equilibrio tra esperienza e nuova energia. Riflessioni severe saranno fatte anche su Sommer e Darmian; nel primo caso, tra l’altro, c’è già un giovane sostituto in rosa.

