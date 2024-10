L’inizio di campionato dei nerazzurri fa discutere non poco: sotto accusa la fase difensiva che non sta rendendo secondo le aspettative. Il giornalista Paolo Tomaselli sul Corriere della Sera si focalizza sulle differenze dell’Inter di quest’anno rispetto a quella della passata stagione. “Il miglior attacco e la sesta difesa. L’Inter double face si gode il secondo posto a due punti dal Napoli dopo il primo mini filotto di tre vittorie fra campionato e Champions, ma ha un piccolo tarlo che non riesce a scacciare: quello di non essere ancora la squadra dell’anno scorso, d’acciaio in difesa e spietata in attacco”. “Inzaghi giustamente pone l’accento sulla reazione e sulla crescita, evidente, della sua squadra. Ma non dribbla le criticità, anche perché la sua Inter ha subito ben 5 gol su 9 dopo il minuto 80, un’abitudine nuova, che rischia di diventare un vizio”. I motivi della flessione “Ma quali sono le […]

