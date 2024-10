Sta facendo molto rumore la presenza del direttore sportivo nerazzurro sulle tribune dell’U-Power Stadium. Nel cuore della domenica sportiva, gli occhi del mondo del calcio si sono posati su un evento che, al di là del risultato sul campo, ha tenuto banco per le implicazioni di mercato che potrebbero scaturirne. Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è stato avvistato allo stadio U-Power di Monza, dove ha assistito al confronto tra i padroni di casa e la Roma, terminato con un pareggio 1-1. La sua presenza non è passata inosservata e ha dato il via allo sbizzarrirsi di tante voci di mercato. Il possibile obiettivo Tra gli spalti, Ausilio non si è limitato a godere dello spettacolo offerto dai calciatori in campo. Il suo sguardo era puntato, con interesse marcato, verso due giovani promesse del Monza. Il primo, Warren Bondo, centrocampista francese di soli 21 anni, non rappresenta una novità nel radar […]

