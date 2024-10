Il centrocampista del Chelsea Cesare Casadei ha giocato nella Primavera nerazzurra prima di essere ceduto per circa 20 milioni. Cesare Casadei, giovane promessa del Chelsea, è stato intervistato da Tuttosport e ha condiviso la sua esperienza riguardo il suo futuro nel mondo del calcio. L’ex Inter ha toccato diversi temi tra cui l’importante conversazione che ha avuto con l’allenatore Maresca che si è rivelata determinante nella sua decisione di restare a Londra. La scelta La decisione di rimanere al Chelsea non è stata presa alla leggera. A seguito di una conversazione illuminante con il suo allenatore, Casadei ha sentito una fiducia rinnovata nel suo percorso con il club londinese. La specifica discussione con Maresca, che ha delineato chiaramente il ruolo e le aspettative nei suoi confronti, ha avuto un impatto significativo, portando il giocatore a rinunciare a qualsiasi considerazione di prestito in altri club. Modelli Nonostante la giovane età, Cesare […]

Leggi l’articolo completo L’ex Inter Casadei torna sulla sua cessione e ammette di non essere affatto tifoso nerazzurro, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG