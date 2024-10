I nerazzurri superano la Juventus al secondo posto ma restano dietro al Napoli capolista: ci si interroga sui troppi goal subiti dalla squadra di Inzaghi. L’ex centrocampista Stefano Impallomeni a TMW Radio ha analizzato quanto accaduto nell’ultimo turno di campionato. “Migliore della giornata Potrei premiare, Thuram, Retegui, De Gea, ma premio Pedro, intramontabile, che firma un gol strepitoso, e poi Nico Paz, un vero fenomeno al Como, che gioca come il Barcellona, è tornato il tiki taka”. I problemi dei rossoneri “Quello che ha raccontato Fonseca a fine partita lo ha fatto arrabbiare. E’ tornato il Milan incerto e approssimativo, non so quanto possa tenere questa formula a quattro. E la Viola invece è una bella squadra, ricca di talento. Ho visto Fonseca fuori di testa. Pulisic esce dicendo ‘Why?’, voglio vedere se lo faceva con Conte. Vuol dire che non c’è rispetto per l’allenatore“. Su Fiorentina-Milan “L’ha vinta la […]

