I nerazzurri occupano il secondo posto in classifica ma sulla carta, a detta di molti, restano di gran lunga i maggiori indiziati per vincere il Tricolore. In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore e allenatore Roberto Donadoni ha espresso le sue considerazioni sul duello per la vetta della Serie A, focalizzandosi su Inter e Napoli, senza dimenticare la possibile risalita di Juventus e Milan. Tra speranze e analisi tecniche, Donadoni ha offerto uno spaccato interessante sulla dinamica del campionato, sotto la luce di una stagione ancora lunga e densa di possibili sorprese. La corsa per il titolo Roberto Donadoni spera che la lotta per lo Scudetto non si riduca a un semplice duello tra Inter e Napoli. Nonostante un inizio stagionale in sordina, il Napoli ha saputo risollevarsi dimostrando di avere le carte in regola per aspirare al titolo. Donadoni sottolinea come l’assenza dalle competizioni europee possa avvantaggiare […]

Leggi l’articolo completo Ecco perché l’Inter è indiscutibilmente la favorita per lo Scudetto secondo l’allenatore, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG