Inizia la pausa per gli incontri delle nazionali ed i tecnici dei vari club sperano di non dover fare i conti con nuovi infortuni. In questi giorni per quel che riguarda il calcio tutta l’attenzione si sposta sulle nazionali. Nel ritiro di Coverciano, l’atmosfera è vibrante e ricca di aspettative. La nazionale di Luciano Spalletti, è immersa nei preparativi per i prossimi impegnativi incontri di Nations League. Questa settimana rappresenta un momento cruciale per gli Azzurri, con due sfide di rilievo in programma: la prima contro il Belgio e la seconda contro Israele. L’obiettivo è chiaro: dominare il proprio girone e cancellare l’amaro ricordo lasciato dall’ultimo Europeo. La preparazione Come riporta il Corriere dello Sport, il commissario tecnico ha optato per tenere in palestra i giocatori impegnati nelle competizioni di club durante il weekend, al fine di preservarne la condizione fisica. Nonostante ciò, le prime indicazioni sui possibili schieramenti sono […]

Leggi l’articolo completo Italia: Spalletti ridisegna il centrocampo senza Barella, quale ruolo per Frattesi?, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG