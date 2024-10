La squadra di Inzaghi è quella che dribbla meno di tutto il campionato e a volte per sradicare le difese avversarie servirebbe un qualcuno che salti l’uomo. La dirigenza nerazzurra non smette di guardare al futuro nonostante la stagione sia appena iniziata e la gran parte delle attenzioni debbano essere riservate ai risultati. Nell’Inter ci sono parecchi giocatori a scadenza ma al momento si riflette più su come eventualmente migliorare la rosa. Qualcosa da aggiustare L’Inter di questa stagione mostra ancora alcune incertezze, in particolare in difesa, ma i recenti risultati positivi confermano la solidità del percorso intrapreso da Inzaghi. La lacuna Sin da quando il piacentino siede sulla panchina nerazzurra, la squadra ha una certa identità che non prevede la giocata del singolo; questo però presenta il conto quando si devono conteggiare avversari chiusi in difesa. Il ritorno in campo di Tajon Buchanan, ad esempio, promette di offrire alla […]

