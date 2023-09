Il derby del 16 settembre tra Inter e Milan vedrà 170 trofei in campo giocarsi l’importante match di campionato

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, il derby del 16 settembre tra Inter e Milan vedrà spalmati in campo ben 170 trofei. A vincere su tutti è il nerazzurro Henrikh Mkhitaryan.

MKHITARYAN- Il prossimo derby metterà in campo oltre 170 trofei, quelli vinti individualmente dai giocatori di Inter e Milan durante la loro carriera con i club. Chi vanta il salotto più ricco di coppe? Henrikh Mkhitaryan stravince per distacco: 22 trofei spalmati praticamente ovunque abbia giocato. Nella sua bacheca si va dai 4 campionati armeni con il Pyunik ai 3 “scudetti” ucraini con lo Shakhtar, dall’Europa League vinta con il Manchester United alla Conference League in maglia Roma (guidato in entrambe le occasioni dallo specialista Mourinho).

TROFEI– In nerazzurro, Mkhitaryan ha aggiunto Coppa Italia e Supercoppa e sfiorato una Champions: manca lo scudetto. Giroud, 11 titoli tra cui la Champions con il Chelsea (alzata al cielo insieme all’altro rossonero Pulisic), ha centrato lo scudetto al primo colpo con il Milan, e in nazionale ha vinto un Mondiale, come l’interista Lautaro, ma il più titolato a Milanello è… il suo vice. Nella bacheca di Luka Jovic luccicano 12 coppe, tra le quali Champions e Liga con il Real, campionati e coppe di Portogallo col Benfica. A Madrid e Lisbona il serbo è stato una meteora, ma ha fatto in tempo a vincere comunque. Come Arnautovic nella prima vita nerazzurra: nel 2009-10 giocò appena 3 partite ma quella era l’Inter del Triplete…

