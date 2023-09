Stefano Agresti ha parlato del derby di questa sera tra Inter e Milan, che smuoverà la classifica e molto dirà delle due squadre: le parole

Sulle frequenze di Radio Radio, Stefano Agresti pone l’accento sul derby tra Inter e Milan, in scena a San Siro questa sera alle 18. Le parole del giornalista.

INTER-MILAN- «Si può vincere ovunque, è il meglio che il nostro calcio possa offrirci oggi sia per gioco che per giocatori. L’Inter è più solida e ha più alternative, cerchiamo di capire se potrà giocare Acerbi o de Vrij. Il Milan ha l’assenza di Tomori che è molto importante, doveva giocare Kalulu che si è fatto male e alla fine giocherà Kjaer. In difesa il Milan è in difficoltà. Mi aspetto una partita molto spettacolare, la solidità dell’Inter contro la spettacolarità del Milan».

L’articolo Inter-Milan, Agresti: «Sarà la solidità contro la spettacolarità» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG