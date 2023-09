Inter Milan: c’è una statistica che infiamma il derby. Nessuno come i rossoneri nei Top 5 campionati europei, ecco i dettagli

Opta ha reso nota una statistica in vista del derby Inter Milan di sabato a San Siro.

Da una parte, nessuna squadra conta più chiare occasioni da gol dei nerazzurri (11, come l’Atalanta) in questa Serie A; dall’altra, i rossoneri hanno trasformato in % più chiare occasioni da gol nei Big-5 campionati europei 2023/24 (86%, 6/7). Duello.

