Inter Milan, con Thiaw ci sarà Kalulu? Due i precedenti. Pioli in vista del derby studia le combinazioni e guarda al passato

Verso Inter Milan, Pioli potrebbe avere già le idee chiare per quanto riguarda la difesa. Fuori Tomori per squalifica, dentro Pierre Kalulu, che farebbe coppia con Malick Thiaw.

Kalulu e Thiaw hanno giocato insieme diverse volte, ma in uno schieramento a tre, quando il Milan di Pioli era in crisi. Come coppia, i due hanno giocato insieme solo due volte: contro Bologna e Cremonese. Il derby è un’altra cosa, ma anche il centrocampo rossonero lo è. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

The post Inter Milan, con Thiaw ci sarà Kalulu? Due i precedenti appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG