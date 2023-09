È la vigilia del derby tra Inter e Milan in Serie A. Ecco la strategia che sta preparando Pioli per sorprendere Inzaghi

Meno di 24 ore poi sarà derby tra Inter e Milan in Serie A. L’obiettivo di Pioli è quello di invertire il trend negli ultimi confronti in questo 2023. Così l’allenatore pensa di sorprendere gli avversari:

Come riportato da Sportmediaset con il passaggio al 4-3-3 probabilmente Giroud dovrà occuparsi di De Vrji cercando di schermare il passaggio a Calhanoglu, con Pulisic e il portoghese chiamati a chiudere Bastoni e Darmian. Il centrocampo si troverebbe così in vantaggio numerico senza soffrire particolarmente le rotazioni avversarie. Anzi, sarà l’Inter a doversi preoccupare dei cambi di posizione all’interno delle catene laterali quando il Milan avrà il possesso di palla, vista la mobilità e la capacità di inserimento verticale di Loftus-Cheek e Reijnders. Ci sarà un lavoro supplementare in fase difensiva per Mkhitaryan e Barella.

