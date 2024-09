Inzaghi potrebbe fare a meno di Dimarco per il derby della Madonnina in programma domenica prossima. Ecco le condizioni del difensore.

E’ la vigilia di Milan-Liverpool ma, è inevitabile, non pensare anche al derby in programma domenica prossima. Come bene ha detto Morata in conferenza stampa, è bene pensare prima di tutto al debutto europeo, e solo dopo alla delicata sfida di campionato. Sponda nerazzurra però arrivano notizie che, in qualche modo, possono far sorridere il Milan. Inzaghi infatti potrebbe essere costretto a fare a meno di uno dei pilastri della sua Inter.

Dimarco a rischio nel derby

L’affaticamento muscolare accusato da Federico Dimarco durante l’incontro con il Monza si è trasformato in un infortunio che lo terrà lontano dal campo nel big match europeo a casa dei campioni d’Inghilterra, il Manchester City. A rischio anche la sua partecipazione al derby della Madonnina contro il Milan.

Federico Dimarco

Inzaghi piange, Fonseca ride

La sua assenza sarebbe un handicap non trascurabile nella lotta per la supremazia cittadina, visto il suo contributo nella fase difensiva e nelle sortite offensive della squadra. Toccheranno gli straordinari a Carlos Augusto oppure in alcuni frangenti ci sarà lo spostamento a sinistra di Darmian. Un vantaggio non di poco conto per il Milan di Fonseca, considerando anche l’ottimo momento di forma dimostrato dall’azzurro dell’Inter. Vincere il derby potrebbe significare per i rossoneri agganciare in classifica i nerazzurri, dato non di poco conto valutando l’inizio incerto del Milan in campionato. Potrebbe valere infatti una notevole iniezione di fiducia per proseguire con slancio ed energia la rincorsa in campionato, oltre che per interrompere l’egemonia nerazzurra nei derby.

