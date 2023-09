Inter-Milan del 16 settembre può essere considerata già un match decisivo per lo Scudetto? Le due milanesi condividono il primato in classifica

Sono passate soltanto tre giornate è vero. Si dice spesso ‘Calcio d’agosto non ti conosco’ ed è altrettanto vero. Ma non si può non menzionare l’inizio di campionato di Inter e Milan. Nove punti conquistati e soprattutto hanno dimostrato una forza importante dopo una stagione vissuta a singhiozzo. Il mercato ha portato in dote tanti cambiamenti da una parte e dall’altra con Inzaghi e Pioli bravi a confermare le certezze e inserire al meglio nei meccanismi i nuovi.

INTER – A colpire, in positivo s’intende, è soprattutto la tenuta difensiva dei nerazzurri. Dopo tre giornate sono l’unica squadra ancora a zero nella casella dei gol subiti. Dimostrazione di forza, concentrazione con una piacevole sorpresa: Stefan De Vrij. Chiaro che il merito debba essere spartito a tutta la squadra, ma le prestazioni di queste prime giornate dell’olandese lasciano ben sperare dopo un anno vissuto all’ombra di Acerbi, che ora, dopo l’infortunio, dovrà lavorare sodo per guadagnarsi il posto. Oltre alla difesa poi ci sono i gol: 8 quelli totali e 5 di essi firmati da Lautaro che con la fascia al braccio sembra aver trovato quella responsabilità che gli serviva per essere ancor più determinante e trascinatore. Al suo fianco Thuram (al primo centro contro la Fiorentina) e capace già di intendersi a meraviglia con l’argentino e la squadra. Insomma l’Inter ha cambiato, trovando nell’atteggiamento la sua nuova arma per giocarsi lo scudetto fino alla fine.

MILAN – Dall’altra parte i rossoneri sono quelli che, sul mercato, hanno cambiato più di tutti, almeno per quanto riguarda i titolari. Reijnders, Loftus Cheek e Pulisic. I tre tenori capaci di mettersi già in luce in queste prime giornate. Qualità, sostanza, forza fisica e decisivi nell’ultimo passaggio. Con la sola cessione di Tonali, di quelle importanti, Pioli e il Milan hanno saputo ricostruire andando alla ricerca di giocatori con esperienza internazionale. Al momento il mercato fatto sembra essere positivo e lo dimostrano i numeri: 8 i gol segnati come l’Inter, 2 i gol subiti ma a colpire è il cambio di passo da una stagione all’altra della squadra. Ecco perché il derby può essere già gara determinante. Dire decisivo, dopo appena quattro giornate, è forse troppo ma sicuramente può dare indicazioni ulteriori per quello che sarà la Serie A 2023/24.

