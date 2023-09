E’ la partita più attesa dai tifosi dell’intera Serie A, quella da cerchiare con la matita rossa sul calendario, è il giorno del derby tra Inter e Milan a San Siro

Non è il primo incrocio tra Inter e Milan, ma resta pur sempre una sfida inedita quella di oggi pomeriggio, 16 settembre. Il motivo? E’ la prima volta che le due squadre si affrontano in vetta della classifica, appaiate e con gli stessi punti.

C’è anche un precedente: perché era già successo il 4 febbraio 1962 (2-0 per l’Inter), ma in quell’occasione c’era la Fiorentina a vestire i panni della ‘terza incomoda’ in testa alla classifica della Serie A. Comunque vada sarà, dunque, la prima volta in questo senso. Lo scrive anche La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter-Milan, è il giorno del derby: una sfida in vetta… inedita proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG