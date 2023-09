Alle ore 18 in campo a San Siro l’attesissimo derby tra Inter e Milan: i due allenatori ancora devono sciogliere le riserve anche se le formazioni ormai sono pressoché fatte

L’Inter ha un solo dubbio: Acerbi o De Vrij? L’olandaese ha giocato e anche bene in assenza del centrale azzurro infortunato, ma ora che è rientrato in questi giorni di allenamento avendolo avuto più tempo ad Appiano, Inzaghi sembra essere convinto di gettare nella mischia dal primo minuto proprio Acerbi. Per il resto nessun cambio con la coppia Lautaro-Thuram in attacco per cercare l’intesa vincente anche nel derby.

PROBABILI FORMAZIONI

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautato, Thuram. All. Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Theo Hernandez; Loftus Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

