Senad Lulic conosce molto bene Simone Inzaghi avendolo avuto come all’allenatore alla Lazio: principi di gioco che non sono cambiati all’Inter e ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «E’ manicale nel suo lavoro, ha una fame incredibile e cresce anno dopo anno. In queste sfida lavora tantissimo sui dettagli per capire cosa può fare la differenza. Lui vive nel suo mondo non riesce proprio a stare tranquillo, soprattutto in partite speciali».

L’articolo Lulic su Inzaghi: «Manicale e in queste gare si trasforma» proviene da Inter News 24.

