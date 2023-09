San Siro è andato sold out ma questa ormai non è una novità, soprattutto quando si parla di Inter-Milan

L’incasso di questa sera per i nerazzurri è di 6,5 milioni, ben lontano dai 12 della sfida di ritorno in Champions League di maggio scorso, ma i numeri dicono che è il secondo incasso di sempre in Serie A per l’Inter.

Il più alto? 6,6 milioni ed è stato registrato nel 2019, poco prima del Covid, dove ha Milano è arrivato Ronaldo con la maglia della Juventus. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’articolo Inter-Milan, San Siro sold out e 6,5 milioni d’incasso… Secondo di sempre in Serie A proviene da Inter News 24.

