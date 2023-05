È tutto pronto a San Siro, il Meazza è quasi tutto colorato di nerazzurro per il derby di ritorno.

Non c’erano molti dubbi ma adesso è arrivata anche la conferma ufficiale: Inzaghi si gioca il derby con la stessa formazione dell’andata. Partono dalla panchina quindi soprattutto Brozovic e Lukaku. Nel Milan torna Leao mentre in difesa c’è Thiaw e non Kjaer; sulla fascia sinistra infine gioca Messias, ecco le formazioni ufficiali.

Hakan Calhanoglu

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D’Ambrosio, Stankovic, Brozovic, Lukaku. All.: Simone Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. A disposizione: Mirante, Nava, Ballo-Touré, Rebic, Kalulu, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All.: Pioli.

