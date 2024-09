Il figlio dell’amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, Gianluca, si scaglia contro il regista turco. Gianluca Galliani con un lungo post su LinkedIn non ha avuto parole tenere nei confronti di Hakan Calhanoglu: “C’è una cosa che ho sempre amato della nostra città ed è la civiltà con cui i tifosi di Milan e Inter affrontano il derby. Posso personalmente testimoniare che in tantissimi anni di Milan non mi è mai capitato che per la strada un tifoso dell’Inter insultasse mio padre o me, sono sempre stati rispettosi”. La rivalità “calma” del derby meneghino “Pur essendo il derby più titolato d’Europa e quindi il più competitivo (nessuno ha 10 Champions divise tra due squadre), i tifosi vanno insieme allo stadio, esultano, soffrono, si sfottono in maniera sana e poi tornano a casa serenamente”. La bordata “Da qualche anno questo signore sta facendo di tutto per trasformare il derby di Milano nel derby di […]

