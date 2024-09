La competizione a cui i nerazzurri parteciperanno a fine stagione potrebbe non svolgersi a causa di diverse questioni irrisolte. In vista del 2025, l’ecosistema calcistico mondiale si trova al cospetto di una sfida mai affrontata prima: la realizzazione di un nuovo torneo, il Mondiale per Club, che si dovrebbe tenere negli Stati Uniti dal 15 giugno al 13 luglio. L’evento promette di essere un punto di svolta per il calcio globale, con premi record per le squadre partecipanti, che ammontano a un totale di 800 milioni di dollari. Nonostante l’ambizione e le prospettive entusiasmanti, il percorso per raggiungere questi obiettivi sembra essere costellato di incertezze e sfide sostanziali, specialmente in termini di finanziamento e partecipazione. Il finanziamento La partita più importante nel cammino verso il Mondiale per Club, come riporta La Repubblica, si gioca fuori dal campo, e riguarda la raccolta fondi. Il budget previsto per l’organizzazione dell’evento è stimato […]

