Domani sarà il grande giorno di Inter-Milan: questo il programma dei nerazzurri tra la conferenza di Inzaghi e la rifinitura

Il countdown per il derby tra Inter e Milan è ormai agli sgoccioli. I nerazzurri preparano la sfida, così come i cugini rossoneri. Alle 15 di oggi il tecnico interista, Simone Inzaghi, si presenterà in conferenza stampa.

A seguire, nel pomeriggio, l’ultima rifinitura ad Appiano Gentile: restano da verificare le condizioni fisiche di Sanchez e Cuadrado.

