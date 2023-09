L’ex centrocampista del Milan, Sandro Tonali, ha rimediato un piccolo infortunio: salta la sfida contro i rossoneri in Champions?

L’infortunio rimediato da Sandro Tonali lo mette a rischio per i prossimi impegni col Newcastle, anche per la sfida in Champions League contro il Milan. A parlare delle condizioni del centrocampista è proprio l’allenatore del club inglese, Eddie Howe.

Il tecnico ha annunciato che il centrocampista italiano ha subito leggero infortunio alla coscia e salterà la prossima sfida di campionato contro il Brentford. Si punta al rientro contro i rossoneri.

