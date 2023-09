In vista del derby al vertice della classifica tra Inter e Milan, il noto tifoso rossonero e cantautore Paolo Jannacci parla così

Intervistato da Tuttosport, il cantautore Paolo Jannacci, da sempre noto tifoso rossonero, si esprime così sull’imminente derby tra Inter e Milan.

LE PAROLE- «Come vivo la settimana del derby? La vivo augurando agli interisti una grande vittoria. Perché tanto si sa già come finirà sabato sera: vinceranno il derby, vinceranno tutto (ride, ndr). Chi toglierei all’Inter? Io non aggiungo e non tolgo nessuno. Ma se mancasse Lautaro…»

L'articolo Inter-Milan, il rossonero Jannacci: «Auguro una grande vittoria ai nerazzurri» proviene da Inter News 24.

