Thomas Zilliacus ha ribadito a gran voce il suo desiderio di acquistare l’Inter da Steven Zhang: le parole del magnate

Nell’intervista rilasciata a SempreInter.com, Thomas Zilliacus torna con prepotenza sul suo desiderio di acquistare l‘Inter da Steven Zhang. Per farlo, però, occorre che l’attuale presidente sia disposto a vendere.

LE PAROLE- «Ho detto pubblicamente che sono interessato, ma ci deve però essere un interesse da parte dell’attuale proprietà a vendere e non sono sicuro che sia quello che vogliono fare. Ho visto dichiarazioni di Suning in cui ha affermato che il loro impegno con l’Inter è a lungo termine. E voglio rispettare la loro volontà. Senza entrare nei dettagli, posso dire che al momento non ci sono trattative in corso.

Ma non voglio entrare ulteriormente nei dettagli, non voglio sembrare invadente o dire qualcosa che potrebbe essere frainteso. Penso che Suning abbia fatto un ottimo lavoro. Ho visto alcuni commenti critici che ritengo ingiustificati. Steven Zhang aveva solo 26 anni quando ha rilevato il club ed ha portato l’Inter ad avere immensi successi. Tuttavia gli ho detto anche di persona che se volessero vendere, io sono molto interessato a comprare. È stato molto aperto e generoso incontrandomi, permettendomi di esprimere il mio interesse»

L’articolo Zilliacus vuole l’Inter: «Sì, voglio acquistarla, ma serve questa cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG