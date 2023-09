A cinque giorni dal derby col Milan, l’Inter sorride per i recuperi di Sensi e Acerbi, possibili pedine di Inzaghi

Come si legge su Tuttosport, l’Inter si prepara in pompa magna al derby contro i cugini rossoneri del Milan. L’incontro, in scena il 16 settembre, fa sorridere Inzaghi per i recuperi di Acerbi e Sensi.

INTER MILAN- Il perno della difesa interista, nonché fido scudiero dell’allenatore vice campione d’Europa, sarà disponibile per il derby. Acerbi si giocherà il posto con De Vrij. E anche se un suo impiego dal primo minuto resta complicato, proprio perché sul campo finora l’olandese si è guadagnato i gradi della titolarità, l’ex Chievo proverà a mettere in difficoltà il suo allenatore.

