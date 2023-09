La Gazzetta dello Sport si sofferma sui volti nuovi dell’Inter, che potrebbero debuttare nel derby col Milan

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, ecco apparire il focus sull’Inter, a -5 dall’infuocato derby col Milan.

I nerazzurri hanno diversi debuttanti in rosa: c’è la possibilità di vederli in campo?

INTER MILAN– Ma al gran ballo dei debuttanti, il mondo nerazzurro attende con ansia di assistere alla prima volta assoluta di Benjamin Pavard, il colpo di fine mercato, l’investimento per la difesa su cui Inzaghi e il club hanno deciso di investire pesantemente. Il francese scalpita, può ricoprire due ruoli ma intanto anche col Milan dovrebbe partire dalla panchina, come tutti gli altri volti nuovi. Di sicuro, a gara in corso ci sarà spazio per Davide Frattesi e Carlos Augusto, due dalla gamba potente e il gol nel sangue. Frattesi sta studiando da Barella ad Appiano Gentile.

