Il comunicato della Curva Sud del Milan contro Pioli dopo la sconfitta pesante contro l’Inter in quel di San Siro. La posizione dei tifosi

«Il valore delle parole è direttamente proporzionale al valore di chi le pronuncia. A te caro Milan non è questione di perdere derby ma il come li si perdono! Ancora una volta nello stesso identico modo. E probabilmente due domande di come si prepara sta partita qualcuno se le deve fare!».

