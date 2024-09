Ecco i 22 in campo tra poco a San Siro per l’attesissimo Derby di Milano, Pavlovic in panchina Milan (4-4-2) Maignan, Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders; Leao; Abraham, Morata. All.: Fonseca Inter (3-5-2) Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: S. Inzaghi

Leggi l’articolo completo Inter-Milan, le formazioni ufficiali di Fonseca ed Inzaghi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG