Stefano Pioli ritrova Leao: ecco le ultime informazioni sulla formazione rossonera di domani sera contro l’Inter

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rafael Leao domani sera dovrebbe essere in campo con il suo Milan per affrontaree l’Inter nella semifinale di ritorno della Champions League.

FORMAZIONE MILAN– Leao si schiererà sulla sinistra con Saelemaekers a destra e Brahim Diaz alle spalle di Dzeko, ma cambierà anche in difesa. Kjaer ha faticato parecchio all’andata e rischia di iniziare dalla panchina, con Thiaw favorito per affiancare Tomori e Calabria-Theo sulle fasce. A centrocampo, Krunic affiancherà Tonali. Non dovrebbero esserci altre novità di formazione nelle prossime ore.

