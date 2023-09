Ecco la live di Inter-Milan, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A: derby d’alta quota tra le prime due della classe

Pronti a seguire Inter-Milan in live insieme a noi? Il match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A prenderà inizio alle ore 18:00 a San Siro. Una sfida dal grande valore per entrambe le squadre, insieme in testa alla classifica del campionato, ma soprattutto: il derby di Milano!

66′ – Subito protagonisti i nuovi entrati: Frattesi imbuca per Mkhitaryan, poi Carlos Augusto calcia da fuori. Respinge Maignan.

63′ – Triplo cambio per l’Inter: fuori Barella, Dimarco e Thuram, dentro Frattesi, Carlos Augusto e Arnautovic.

61′ – Contropiede per il Milan, spreca tutto Leao con un cross impreciso per Giroud. Palla sul fondo.

59′ – Aumenta l’intensità della pioggia: adesso è diluvio a San Siro.

58′ – 2 ad 1! Giroud imbuca per Leao, che batte Sommer a tu per tu. Accorcia le distanze il Milan.

56′- Il primo cambio del match lo effettua Pioli: dentro Chukwueze, fuori Pulisic.

55′ – Conclusione velleitaria di Reijnders: palla fuori di molto.

55′ – Alta intensità e alto ritmi della gara, interrotti dai continui falli da una parte e dall’altra.

53′ – Dumfries recupera palla su Theo e l’Inter si distende in contropiede. Dimarco sbaglia il cross dalla sinistra.

51′ – Dimarco crossa dalla sinistra e trova Thuram in area di rigore. Il francese stavolta sbaglia a coordinarsi e non riesce ad impattare bene sul pallone al volo.

49′ – Punizione per il Milan, sugli sviluppi Theo crossa per Leao che non aggancia la sfera al volo.

45′ – Inizia il secondo tempo!

FINE PRIMO TEMPO

47′ – Finisce qui il primo tempo! Nerazzurri che vanno negli spogliatoi in vantaggio di due reti.

47′ – Batte Giroud: palla alta sopra la barriera ma anche sopra la traversa.

46′ – Punizione dal limite per il Milan guadagnata da Giroud.

45′ – L’arbitro assegna 2 minuti di recupero.

45′ – Mkhitaryan si guadagna una punizione nella propria metà campo.

40′ – In affanno la difesa del Milan con l’Inter che continua a spingere.

38′ – Gol da favola per Thuram! Azione che parte dalla destra con Dumfries, il francese si defila, poi punta l’avversario, si accentra e la mette sotto l’incrocio! 2 a 0 !

37′ – Ancora Milan in avanti, calcia Calabria ma è ribattuto.

36′ – Azione insistita del Milan, ci prova Thiaw da fuori. Palla larga.

31′ – Milan vicinissimo al pareggio! Theo scambia con Giroud e si inserisce palla al piede dentro l’area avversaria: poi calcia in diagonale in scivolata, palla a lato di poco.

30′ – Schema interessante del Milan: Theo invece che calciare imbuca per Leao che tira ad incrociare. Para Sommer, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco del numero 10 rossonero.

29′ – Punizione per il Milan dai 30 metri conquistata da Reijnders per fallo di Calhanoglu.

25′ – Ci prova Dimarco su punizione: palla alta sopra la traversa.

24′ – Si distende l’Inter in contropiede: Lautaro lancia Thuram che viene atterrato al limite dell’area da Thiaw. Ammonito il centrale rossonero.

24′ – Pericolo in area di rigore nerazzurra: Theo lancia lungo per Leao che non riesce ad agganciare per poco il pallone.

21′ – Azione personale di Theo Hernandez, lo interrompe Calhanoglu commettendo fallo.

20′ – Gioco pericolo di Bastoni, interrotta l’azione offensiva dei nerazzurri sugli sviluppi del corner.

18′ – Rimessa laterale offensiva per l’Inter, Thuram si ritrova il pallone tra i piedi e calcia. Palla in corner per i nerazzurri.

16′ – Leao crossa per Giroud: Sommer fa sua la sfera.

14′ – Theo si allaccia in area di rigore con Dumfries e finisce per terra. Il rossonero reclama un calcio di rigore, Sozza lascia correre.

13′ – Pressing aggressivo di Giroud che commette fallo sull’impostazione dal basso dell’Inter a Bastoni.

11′ – Mkhitaryan vicino alla doppietta! Dimarco mette al centro per l’inserimento dell’armeno che colpisce di testa, palla di poco a lato.

9′ – Batte Dimarco direttamente verso la porta, Maignan si rifugia in angolo.

8′ – Inter sulle ali dell’entusiasmo spinge ancora in avanti. Un’azione insistita porta al corner per i nerazzurri.

5′ – Inter in vantaggio!! Iniziativa di Thuram che scappa via sulla destra, mette in mezzo per Dimarco: l’esterno calcia verso la porta e Mkhitaryan è bravissimo a ribadire in rete da pochi passi!

3′ – Scambio sulla sinistra tra Pulisic e Loftus Cheek, Bastoni scippa il pallone senza commettere fallo.

1′ – Subito aggressiva l’Inter, Barella commette fallo su Theo Hernandez.

Inizia il match!

INTER-MILAN, IL TABELLINO: 2-1

Reti: Mkhitaryan (INT), Thuram (INT), Leao (MIL)

Ammonizioni: Thiaw (MIL)

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Carlos Augusto, de Vrij, Pavard; Agoumé, Asllani, Cuadrado, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Inzaghi.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær, Thiaw, Hernández; Loftus-Cheek, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Florenzi, Pellegrino; Adli, Musah, Pobega, Romero; Chukwueze, Jović, Okafor. All.: Pioli.

