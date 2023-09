I nerazzurri annichiliscono i cugini grazie al piano perfetto di Inzaghi; ecco le pagelle del derby.

SOMMER 6: il Milan attacca poco tempo, non ha colpe sul goal subìto.

DARMIAN 6: tiene bene nel primo tempo, non riesce a limitare Leao che accorcia le distanze, l’unica macchia della partita, per sua fortuna ininfluente.

ACERBI 7: battesimo stagionale di fuoco per lui che non si scompone minimamente e non lascia neanche le briciole a Giroud.

BASTONI 6,5: sicuro in entrambe le fasi. (Dal 74’ DE VRIJ s. v.).

DUMFRIES 7: parte benissimo usando anche la malizia contro Theo Hernandez, aiuta Darmian ma cala nella ripresa.

BARELLA 6,5: moltissima sostanza nel primo tempo, cala nella ripresa come l’esterno olandese. (Dal 64’ FRATTESI 7: entra e segna, cosa chiedere di più?).

Henrikh Mkhitaryan

CALHANOGLU 7: ottima partita giocata quasi prettamente sulla difensiva, è glaciale dal dischetto. (Dall’80’ ASLLANI s. v.).

MKHITARYAN 9: già al 5’ segnando fa capire a tutti perché gioca lui e non Frattesi, nella ripresa zittisce anche gli ultimi scettici con la doppietta, infine arriva anche l’assist (al 93!!!) per il goal proprio di Frattesi.

DIMARCO 6,5: il suo tiro diventa l’assist per il primo goal del match, corre su e giù e mette cross non sempre precisissimi. Esce stremato. (Dal 64’ CARLOS AUGUSTO 6,5: pur senza incidere, entra in maniera positivisssima, tanta corsa, passaggi, cross interessanti e qualche tiro insidioso).

LAUTARO MARTINEZ 7,5: fa partire la transizione del 2-0 con una gran bella verticalizzazione e fornisce l’assist del terzo goal. La sua partita va fatta vedere nelle scuole calcio perché è il simbolo del sacrificio e del mettersi al servizio della squadra. Il Toro svaria su tutto il fronte d’attacco ed è una spina nel fianco di tutta la difesa rossonera; ottima l’intesa poi col resto della squadra.

THURAM 8: da il via all’azione del primo goal con uno strappo in cui si evince tutta la sua potenza e la sua velocità. Il capolavoro però lo compie sul secondo goal, una rete d’autore, un destro potente e preciso che non lascia scampo a Maignan. (Dal 64’ ARNAUTOVIC 6: fa a sportellate coi difensori avversari).

INZAGHI 8: vince il suo quinto derby consecutivo e lo fa in grandissimo stile. Prepara benissimo la gara, i suoi leggono gli scambi posizionali del Milan e limitano alla grande gli avversari. Per diversi tratti della gara la sua squadra lascia il pallino del gioco agli avversari pronta a punirli in maniera letale in contropiede. Nel momento di maggior sofferenza (relativa) cambia la gara con le 3 sostituzioni ed uccide il Milan. Chapeau.

L’articolo Inter-Milan: Mkhitaryan sontuoso, Thuram devastante, giù il capello per Inzaghi proviene da Notizie Inter.

