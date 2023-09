Le scelte definitive di Simone Inzaghi in vista del derby tra Inter e Milan: soprattutto nei confronti di Davide Frattesi e Pavard

In casa Inter è stata presa la decisione definitiva per quanto concerne le scelte nerazzurre in vista del derby di Milano. I due giocatori messi nel mirino son Pavard e soprattutto Frattesi: ques’ultimo autore di una doppietta in Nazionale.

Come citato da La Gazzetta dello Sport, Simone Inzaghi preferisce una linea molto più prudente facendoli partire entrambi dalla panchina, per poi rompere gli indugi a partita in corso.

