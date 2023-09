Sorridono all’Inter i precedenti dell’arbitro del prossimo derby contro il Milan Simone Sozza, i nerazzurri sempre vincenti con lui in campo

Oramai manca sempre meno. All’incirca 48 ore separano Inter e Milan dal prossimo derby di Milano. Questo sabato infatti, i nerazzurri scenderanno in campo contro i “cugini” del Diavolo per contendersi la tanto attesa stracittadina e al tempo stesso la vetta della classifica. Riflettori dunque puntati sui giocatori di entrambe le compagini, così come sull’arbitro Simone Sozza.

Il fischietto milanese è infatti al suo primo derby vissuto da protagonista e si prepara a continuare il proprio percorso (fino a questo momento pressoché privo d’errori) verso l’olimpo degli arbitri italiani. Come riportato sulle colonne di PassioneInter, sono ben tre i precedenti del nativo di Milano con i meneghini.

La prima volta fu un Inter-Roma del 23 aprile 2022 (vinto per 3-1 dai nerazzurri), la seconda un Sassuolo-Inter dell’8 novembre dello stesso anno (1-2 per Inzaghi e i suoi). E per concludere Inter-Napoli della passata stagione (era il 4 gennaio e finì 1-0 per i padroni di casa).

