Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria dell’Inter nel derby col Milan, con un focus sulla prestazione dei rossoneri

INTER MILAN- «Il derby finisce in un disastro per il Milan : l’Inter segna 5 gol, travolgendo i rossoneri in tutte le zone del campo. Apre Mkhitaryan, il 2:0 è un capolavoro di Thuram, accorcia le distanze il solito Leao, ancora Mkhitaryan fa 3:1, segnano anche Calhanoglu -rigore-e Frattesi. Distratti in difesa, inconcludenti in attacco, gli uomini di Pioli perdono tutti i duelli, Inzaghi infligge ai cugini una sconfitta durissima e imbarazzante. Ancora una volta, la 5^ consecutiva, il derby di Milano è dell’Inter, che vola da sola in testa alla classifica a punteggio pieno».

L’articolo Inter-Milan, Pistocchi: «Per i rossoneri una sconfitta imbarazzante» proviene da Inter News 24.

