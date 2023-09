L’Inter rimette insieme i tasselli in vista del derby di sabato col Milan: ecco quando rientreranno tutti i giocatori

Il derby tra Inter e Milan è sempre più vicino. L’importantissimo match di campionato metterà a dura prova le due compagini, e la Gazzetta dello Sport si sofferma sui nerazzurri.

Con la pausa delle Nazionali che si è conclusa, ecco quando Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione ad Appiano.

INTER, APPIANO– Solo domani pomeriggio Inzaghi avrà l’organico al completo: gli ultimi a rientrare saranno i tre sudamericani, Lautaro, Sanchez e Cuadrado: da valutare le condizioni di quest’ultimo, lo staff medico colombiano ha parlato di una leggera sofferenza al tendine per l’esterno. leri è stata la volta degli olandesi: De Vrij e Dumfries hanno lavorato regolarmente ad Appiano. Pochi i dubbi di formazione, al netto di condizioni fisiche da valutare. La buona notizia è il completo recupero di Acerbi, anche se per il posto di centrale De Vrij resta in vantaggio.

