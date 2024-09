La stracittadina del prossimo 22 settembre tra Inter e Milan sarà il derby con l’incasso più alto della storia. Ecco i numeri ufficiali.

L’emozione per il derby di Milano, uno degli incontri più attesi e sentiti del calcio italiano, previsto per il 22 settembre allo stadio Giuseppe Meazza, è già palpabile tra i tifosi. La partita vedrà fronteggiarsi l’Inter, sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi, e il Milan, comandato da Paulo Fonseca. L’incredibile richiesta di biglietti, che ha portato al sold out del settore ospiti in brevissimo tempo, e le prevendite riservate che si sono chiuse rapidamente, dimostrano la passione e la fedeltà dei sostenitori di entrambe le squadre. Ma non è solo una questione di cuore: il derby si prospetta anche come un record di incassi, con aspettative che superano i precedenti primati italiani.

Passione e fedeltà al di là dei risultati

Nonostante un avvio di stagione non esaltante per il Milan, i suoi tifosi hanno dimostrato un’attaccamento profondo e una fedeltà indiscussa verso la maglia rossonera. Il primo giorno di vendita per il settore ospiti ha visto i sostenitori del Milan acquistare tutti i 9.000 circa tagliandi disponibili per il secondo anello blu di San Siro in pochissime ore. Questo entusiasmo testimonia come il sostegno dei fan sia incondizionato, non influenzato dagli alti e bassi delle prestazioni in campo.

Un fenomeno che coinvolge entrambe le tifoserie

L’alta richiesta di biglietti non è stata un’esclusiva dei sostenitori del Milan. Anche i tifosi dell’Inter hanno affrontato una corsa contro il tempo per assicurarsi un posto al derby, con le varie fasi di prevendita riservate che si sono concluse molto rapidamente. La grande attesa per questo incontro è palpabile tra i sostenitori nerazzurri, dimostrando che il derby di Milano rimane uno degli appuntamenti più caldi e sentiti del calendario calcistico.

Un incasso record in vista

L’enorme aspettativa che circonda il match e il rapido esaurimento dei biglietti in prevendita non solo confermano l’interesse sportivo e sociale legato al derby, ma preludono anche a un risultato economico da record. La partita Inter-Milan del 22 settembre si candida infatti a superare il precedente primato italiano di incassi, stabilito sempre dal club nerazzurro durante la partita contro la Juventus del 6 ottobre 2019, con un introito che aveva raggiunto i 6.620.970 milioni di euro. Le stime attuali parlano di una possibile soglia superiore ai 7 milioni di euro, segnando così un nuovo record per il calcio italiano.

Questo derby, quindi, non è solo una questione di orgoglio cittadino o di rivalità sportiva, ma diventa anche un evento di significativa importanza economica per il calcio italiano. Con entrambe le squadre pronte a dare battaglia sul campo e i tifosi che dimostrano un supporto incondizionato, l’appuntamento del 22 settembre è destinato a restare nella storia, indipendentemente dall’esito della partita.

