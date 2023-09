La presenza di Theo Hernandez per Inter-Milan non dovrebbe essere a rischio, ma il terzino non si è allenato nemmeno oggi

Aggiornamenti sulla presenza di Theo Hernandez in Inter-Milan. Secondo quanto riportato da RMC Sport, anche oggi il terzino dei rossoneri non ha preso parte all’allenamento della Francia. Ancora riposo dopo la botta al polpaccio che ha subito nel match contro l’Irlanda.

Mike Maignan, invece, è tornato ad allenarsi con il gruppo. Come spiegato dai media francesi, nella seduta di ieri era assente per un lavoro differenziato in palestra.

L’articolo Inter Milan, Theo a rischio derby? Non si è allenato neanche oggi con la Francia proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG