Inter e Milan, entrambe capoliste della Serie A dopo le prime 3 giornate, si affronteranno il 16 settembre: i dettagli

E’ la prima volta nella storia che Inter e Milan si affrontano in un derby entrambe da capoliste.

Le squadre milanesi, infatti, hanno chiuso le prime tre giornate di Serie A a punteggio pieno. Ora ci sarà la pausa delle Nazionali, dopodichè andrà in scena un derby come non si era mai visto prima.

