L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, comincia a pensare alla tattica ed alla formazione da utilizzare per il derby contro il Milan

Mancano soltanto due giorni ad Inter-Milan e per Simone Inzaghi sta arrivando il momento delle scelte di formazione. Il tecnico nerazzurro si porta un solo grande dubbio in vista del derby, come riferisce Sky Sport.

Il ballottaggio principale sarà in difesa e riguarda Francesco Acerbi, rientrato da poco dall’infortunio, e Stefan de Vrij. Per gli altri ruolo, Inzaghi si affiderà agli undici scelti nelle ultime uscite stagionali.

L’articolo Inter Milan, un solo grande dubbio di formazione per Inzaghi: ecco quale proviene da Inter News 24.

