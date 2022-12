Il centrale inglese dell’Aston Villa, Tyrone Mings, può essere uno dei sostituti se parte De Vrij dall’Inter già dal mercato di gennaio.

Lunga la lista dei centrali se De Vrij deciderà di essere ceduto dall’Inter già a gennaio. Tra Smalling della Roma e altri nomi, spunta Tyrone Mings. Il centrale dell’Aston Villa conta un curriculum che ricorda da vicino quello di Smalling prima dell’approdo in Serie A. Centrale roccioso, di piede sinistro cosa da non sottovalutare vista la penuria di difensori centrali mancini sul mercato. Uno dei perni dell’Aston Villa, capace di giocare in una difesa sia a due che a tre.

Il costo del giocatore che andrà in scadenza di contratto nel 2024, è di circa 27 milioni di euro. Cifra che potrebbe essere abbassata dall’inserimento di una contropartita gradita o addirittura attraverso un operazione di prestito con obbligo di riscatto. Vedremo se a gennaio ci saranno importanti novità.

