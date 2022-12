Il calciatore inglese Alex Oxlade-Chamberlain è in scadenza di contratto, l’Inter fiuta l’affare ma c’è da fare i conti.

L’Inter guarda al mercato, o meglio al calciomercato in vista di gennaio, uno dei volti su cui si sta attirando l’attenzione è senza dubbio la mezzala Alex Oxlade-Chamberlain. L’inglese è in scadenza di contratto con il Liverpool, e si va innegabilmente verso la rottura, visto che il ragazzo per questioni contrattuali, praticamente non gioca. Solo 4 presenze per il centrocampista di qualità che cercherà maggiore spazio subito a gennaio. Questa situazione gli è anche costato il Mondiale di Qatar 2022.

L’Inter sa che il calciatore al momento guadagna 7 milioni di euro, se la società deciderà di investire ma soprattutto il giocatore di abbassarsi lo stipendio, potrà diventare una vera opportunità di mercato. Già da gennaio, ma soprattutto in vista di giugno. Il giocatore però spinge per partire subito per non rischiare di restare fermo.

