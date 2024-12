Dario Baccin, vice direttore sportivo nerazzurro, non era presente in tribuna a Firenze perché impegnato in missione in occasione della partita più importante del calcio sudamericano. Nel cuore pulsante del calcio sudamericano, Dario Baccin, fedele luogotenente del direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha intrapreso un viaggio strategico. Lontano dalle luci dello stadio Artemio Franchi di Firenze, Baccin ha attraversato l’Oceano per un appuntamento imperdibile con il futuro nerazzurro: la finale di Copa Libertadores a Buenos Aires. Questa missione in Sudamerica non è un’escursione occasionale, ma una tappa fondamentale nel percorso di scouting dell’Inter, alla ricerca di talenti che possano brillare sotto la maestosa volta di San Siro. Scouting transoceanico La presenza di Baccin a Buenos Aires durante l’evento calcistico più prestigioso del Sudamerica (l’equivalente a quelle latitudini della finale di Champions League europea) segnala l’intenzione chiara dell’Inter di continuare ad investire sulla ricerca di giovani promesse in questa parte del […]

