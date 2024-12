Il noto ex tecnico dalla bacheca decisamente importante ed ora opinionista di spicco ha le idee chiare su quello che ha visto fino ad ora tra l’Inter e le rivali. Nel mondo del calcio italiano, l’attuale stagione si preannuncia come una delle più entusiasmanti e competitive degli ultimi anni. Diverse squadre si stanno profilando come potenziali candidate al titolo, ma secondo l’analisi di Fabio Capello, ex allenatore di fama internazionale, sono tre i club in particolare che sembrano avere le carte in regola per aspirare alla vittoria finale: l’Inter, il Napoli e l’Atalanta. Quest’ultima, pur non essendo la favorita per lo scudetto, ha dimostrato una forza e una maturità che potrebbero portarla lontano, anche in considerazione dei suoi recenti successi europei. L’ascesa dell’Atalanta L’Atalanta, guidata dall’esperto allenatore Gian Piero Gasperini, ha sorpreso molti con la sua bella vittoria esterna di ieri sera contro la Roma. Questo successo non solo sottolinea […]

Leggi l’articolo completo Fabio Capello fa il punto sulla stagione e ha un pensiero ben chiaro sull’Inter, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG