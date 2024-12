Il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha mostrato grande soddisfazione per quanto fatto nella passata stagione me si è proiettato anche al futuro. Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport durante il Gran Galà del Calcio AIC dando un chiaro indizio di come la società affronterà il mercato. “Il premio di miglior club del 2023-24 in Serie A è una grandissima soddisfazione personale, come rappresentante di una società importante come l’Inter. Ho voluto ringraziare le centinaia di donne e uomini che lavorano per far rendere al meglio i giocatori”. Unità d’intenti “Ho voluto accanto a me Zanetti e Ausilio, a testimonianza dell’unità di intenti e del concetto di delega che ci ha dato Oaktree. Direi che tutti insieme possiamo toglierci delle soddisfazioni e regalare a noi e ai tifosi momenti magici“. Obiettivo vittoria della Champions “Nello sport bisogna essere giustamente ambiziosi e non arroganti. L’Inter partecipa per ottenere il massimo, nel massimo rispetto degli avversari. Stiamo […]

